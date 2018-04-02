Российский нападающий Александр Овечкин — первый хоккеист в истории «Вашингтона», проведший за клуб 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. «Столичные» стали 22-й командой, имеющей в составе хотя бы одного тысячника. Лидером по преданности игроков является «Детройт», по 1000 игр за который провели семь хоккеистов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, лидирующие по числу проведших 1000 матчей игроков:
Тысячники
Количество тысячников
"Детройт"
Хоу (1687), Лидстрем (1564), Дельвеккио (1550), Айзерман (1514), Дрэйпер (1137), Зеттерберг (1079), Холмстрем (1026)
"Чикаго"
Микита (1396), Халл (1036), Нестеренко (1013), Мюррэй (1008), Сибрук (1001)
"Монреаль"
А. Ришар (1258), Робинсон (1202), Беливо (1125), Гейни (1160), Провост (1005)
"Торонто"
Армстронг (1188), Хортон (1184), Салмлинг (1099), Кион (1062), Эллис (1034)
"Бостон"
Бурк (1518), Бьюсик (1436), Суини (1052), Кэшмэн (1027)
"Ванкувер"
Х. Седин (1327), (Д. Седин (1303), Линден (1140)
"Нью-Джерси"
Дайнеко (1283), Бродер (1279), Элиаш (1240)
"Оттава"
Филлипс (1179), Альфредссон (1178), К. Нил (1026)
"Рейнджерс"
Хауэлл (1160), Литч (1129), Гилберт (1065)
"Лос-Анджелес"
Тэйлор (1111), Л. Робитайл (1077), Д. Браун (1042)
"Аризона"
Доан (1540), Нумминен (1098)
"Колорадо"
Сакик (1378), Хейдук (1020)
"Баффало"
Перро (1191), Рэмсэй (1070)
"Айлендерс"
Троттье (1123), Потвен (1060)
"Сан-Хосе"
Марло (1493)
"Даллас"
Модано (1456)
"Калгари"
Игинла (1219)
"Каролина"
Фрэнсис (1186)
"Филадельфия"
Б. Кларк (1144)
"Тампа-Бэй"
Лекавалье (1037)
"Эдмонтон"
Лоуи (1037)
"Вашингтон"
Овечкин (1000)