Ещё
«Вашингтон» — 22-я команда с «тысячником» в составе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вашингтон» — 22-я команда с «тысячником» в составе 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Российский нападающий Александр Овечкин — первый хоккеист в истории «Вашингтона», проведший за клуб 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. «Столичные» стали 22-й командой, имеющей в составе хотя бы одного тысячника. Лидером по преданности игроков является «Детройт», по 1000 игр за который провели семь хоккеистов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, лидирующие по числу проведших 1000 матчей игроков:
Тысячники
Количество тысячников
"Детройт"
Хоу (1687), Лидстрем (1564), Дельвеккио (1550), Айзерман (1514), Дрэйпер (1137), Зеттерберг (1079), Холмстрем (1026)
"Чикаго"
Микита (1396), Халл (1036), Нестеренко (1013), Мюррэй (1008), Сибрук (1001)
"Монреаль"
А. Ришар (1258), Робинсон (1202), Беливо (1125), Гейни (1160), Провост (1005)
"Торонто"
Армстронг (1188), Хортон (1184), Салмлинг (1099), Кион (1062), Эллис (1034)
"Бостон"
Бурк (1518), Бьюсик (1436), Суини (1052), Кэшмэн (1027)
"Ванкувер"
Х. Седин (1327), (Д. Седин (1303), Линден (1140)
"Нью-Джерси"
Дайнеко (1283), Бродер (1279), Элиаш (1240)
"Оттава"
Филлипс (1179), Альфредссон (1178), К. Нил (1026)
"Рейнджерс"
Хауэлл (1160), Литч (1129), Гилберт (1065)
"Лос-Анджелес"
Тэйлор (1111), Л. Робитайл (1077), Д. Браун (1042)
"Аризона"
Доан (1540), Нумминен (1098)
"Колорадо"
Сакик (1378), Хейдук (1020)
"Баффало"
Перро (1191), Рэмсэй (1070)
"Айлендерс"
Троттье (1123), Потвен (1060)
"Сан-Хосе"
Марло (1493)
"Даллас"
Модано (1456)
"Калгари"
Игинла (1219)
"Каролина"
Фрэнсис (1186)
"Филадельфия"
Б. Кларк (1144)
"Тампа-Бэй"
Лекавалье (1037)
"Эдмонтон"
Лоуи (1037)
"Вашингтон"
Овечкин (1000)
Спорт-Экспресс: последние новости
Сутер выбыл на неопределенный срок из-за перелома "Анжи" сравнял счет в матче с "Краснодаром" на 94-й минуте Саид Эннжими: "Повторы могут навредить футболу, убив эмоции"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола44
Больной Смолов поматерился в прямом эфире1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение