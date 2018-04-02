Александр Бубнов: Нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо 

«Ростов» набрал всего два очка в четырех матчах, при этом нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо. Ей не хватает сыгранности. Для того, чтобы сформировать эффективную группу атаки, нужно много времени.
А главная проблема на сегодняшний день — оборона. «Ростов» не пропустил только от «Зенита», а в трех других встречах позволил соперникам отличиться семь раз.
Это беда «Ростова», с которой нужно справляться, в первую очередь. Позиция в двух очках от зоны переходных матчей диктует условия», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru