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Александр Бубнов: Нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо
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Александр Бубнов: Нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо 

Советский спорт 43 минуты назад
«Ростов» набрал всего два очка в четырех матчах, при этом нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо. Ей не хватает сыгранности. Для того, чтобы сформировать эффективную группу атаки, нужно много времени.
А главная проблема на сегодняшний день — оборона. «Ростов» не пропустил только от «Зенита», а в трех других встречах позволил соперникам отличиться семь раз.
Это беда «Ростова», с которой нужно справляться, в первую очередь. Позиция в двух очках от зоны переходных матчей диктует условия», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru
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