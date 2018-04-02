Бразилец Силва рассказал о впечатлениях от России

Легендарный бразильский футболист Жилберту Силва рассказал о впечатлениях от России в преддверие чемпионата мира.

"Очень сложно составить целостное впечатление, потому что я приезжал в Россию в разные моменты своей жизни, — цитирует Силву газета «Известия» . — Мои визиты всегда были связаны с работой, поэтому не было как таковой возможности посмотреть страну.

Но в общем мое впечатление очень положительное. Я встретил в вашей стране много хороший людей, мне оказали очень теплый прием. Рад, что удалось побывать в России".

Силва, бывавший в России только в зимнее время года отметил, что к началу чемпионата погода может улучшится.

"Надеюсь, к чемпионату мира погода все-таки улучшится (смеется). Хочется, чтобы во время турнира все остались довольны и играми, и климатом в России", — добавил спортсмен.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.