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Бразилец Силва рассказал о впечатлениях от России
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Бразилец Силва рассказал о впечатлениях от России 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный бразильский футболист Жилберту Силва рассказал о впечатлениях от России в преддверие чемпионата мира.
"Очень сложно составить целостное впечатление, потому что я приезжал в Россию в разные моменты своей жизни, — цитирует Силву газета «Известия». — Мои визиты всегда были связаны с работой, поэтому не было как таковой возможности посмотреть страну.
Но в общем мое впечатление очень положительное. Я встретил в вашей стране много хороший людей, мне оказали очень теплый прием. Рад, что удалось побывать в России".
Силва, бывавший в России только в зимнее время года отметил, что к началу чемпионата погода может улучшится.
"Надеюсь, к чемпионату мира погода все-таки улучшится (смеется). Хочется, чтобы во время турнира все остались довольны и играми, и климатом в России", — добавил спортсмен.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
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