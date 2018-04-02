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Жилберту Силва планирует посетить Россию во время чемпионата мира
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Жилберту Силва планирует посетить Россию во время чемпионата мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Легендарный бразильский футболист Жилберту Силва выразил мнение, что Россия готова к проведению чемпионата мира.
"Такое мероприятие всегда пробуждает огромные надежды и ожидания. Не только я, но и сотни футболистов и тысячи болельщиков ждут этот турнир, — цитирует Силву газета «Известия». — Все, конечно, хотят увидеть красивый футбол, отличную организацию и замечательную инфраструктуру.
Если говорить о том, что я успел увидеть, то, мне кажется, Россия готова к чемпионату мира. Все сделано заблаговременно, отлично отлажены организационные моменты".
Он добавил, что безусловно хочет вернуться в нашу страну летом.
Надеюсь, будет возможность не только посмотреть игры, но и поближе познакомиться с городами и их достопримечательностями", — отметил Силва.
Ранее Силва рассказал о впечатлениях от России.
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