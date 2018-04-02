Жилберту Силва планирует посетить Россию во время чемпионата мира

Легендарный бразильский футболист Жилберту Силва выразил мнение, что Россия готова к проведению чемпионата мира.

"Такое мероприятие всегда пробуждает огромные надежды и ожидания. Не только я, но и сотни футболистов и тысячи болельщиков ждут этот турнир, — цитирует Силву газета «Известия» . — Все, конечно, хотят увидеть красивый футбол, отличную организацию и замечательную инфраструктуру.

Если говорить о том, что я успел увидеть, то, мне кажется, Россия готова к чемпионату мира. Все сделано заблаговременно, отлично отлажены организационные моменты".

Он добавил, что безусловно хочет вернуться в нашу страну летом.

Надеюсь, будет возможность не только посмотреть игры, но и поближе познакомиться с городами и их достопримечательностями", — отметил Силва.

Ранее Силва рассказал о впечатлениях от России.