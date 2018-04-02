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В Приморье дети продолжают садиться за руль автомобиля
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В Приморье дети продолжают садиться за руль автомобиля 

Primpress 12 минут назад
Фото: Primpress
В социальной сети Instagram в сообществе dpskontrol_125rus появилось видео, в котором несовершеннолетние дети в селе Покровка Приморского края самостоятельно катаются на автомобиле, сообщает PRIMPRESS.
Видео вызвало бурные обсуждения. Подписчики активно спорят, есть ли все-таки взрослый в машине или нет, кто за рулем, и стоило ли снимать это видео и выкладывать его на всеобщее обозрение. В комментариях есть как активно поддерживающие автора видео за бдительность, так и те, кто считает, что это нормально, и что они сами в детстве точно также баловались.
Ранее жители Приморья встали на сторону водителя, которого оштрафовали за то, что он посадил за руль автомобиля «Ниссан–Кашкай» своего шестилетнего сына.
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