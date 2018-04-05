Женщина погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Приморье

В городе Лесозаводск Приморского края пьяный водитель грузовика Isuzu Elf насмерть сбил 55‐летнюю женщину на пешеходном переходе, а затем врезался в фонарный столб. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу регионального УМВД.

Водитель грузовика госпитализирован. По данным издания, у него не было прав на управление транспортным средством.

В отношении мужчины было заведено административное дело. Ему грозит арест скором от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей. По факту смертельного ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.