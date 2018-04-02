Екатерина Юрлова-Перхт: Я очень хочу найти мотивацию, чтобы продолжать выступать. Силы остались.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после победы в гонке преследования на чемпионате страны рассказала о самых трудных моментах сезона, а также заявила, что пока не приняла окончательное решение по поводу продолжения карьеры.

— Как вам удалось заставить себя продолжать тренировки, когда стало окончательно понятно, что Олимпиады в вашей жизни уже не будет?

— Только благодаря семье. Благодаря тому, что все мои близкие оказались рядом со мной в тот момент, когда мне это было больше всего нужно. Если бы не они, не знаю, что со мной было бы, — сказала спортсменка.

— От кого вы узнали о том, что не едете на Игры?

— Прочитала в интернете. Сначала не поверила. Не потому, что не была названа моя фамилия, а просто знала, что в Москву должна приехать какая-то специальная комиссия МОК, вот и подумала, что те фамилии, которые названы, они просто идут по алфавиту: Акимова, Бабиков, Елисеев, Кайшева… И что до меня просто еще не дошла очередь. Дня три я с надеждой ждала, что вот-вот объявят, что я тоже еду на Игры. Но этого так и не произошло.

— Если вы настраивали себя на то, что Игры в Пхенчхане станут последними в карьере, зачем вы приехали в Ханты-Мансийск участвовать в национальном первенстве? Из-за обещанных призовых денег?

— О деньгах я как раз думаю меньше всего. Если честно, после не самых удачных выступлений в послеолимпийских этапах Кубка мира, где я была не совсем здорова, да и морально просто заставляла себя бегать через силу, мне просто хотелось закончить сезон более позитивно что ли. Вот мы и решили с отцом, что приедем в Ханты-Мансийск и уже здесь будем принимать решение. Провели две тренировки, и я решила стартовать. Приехать на соревнования и вообще не выйти на старт, на мой взгляд, было бы совсем неправильно. Даже психологически. Ну, а сейчас просто рада, что удалось хорошо выступить, пусть и не удалось решить все проблемы со стрельбой. Выходит, мое решение приехать в Ханты было правильным.

— Вы уже приняли решение относительно дальнейших действий?

— Пока нет. Хочется просто выдохнуть, приехать домой, обнять ребенка, увидеть, наконец, мужа, с которым мы не виделись с января, а там уже что-то решать. Я очень хочу найти мотивацию, чтобы продолжать выступать. И знаю, что семья меня в этом только поддержит. Силы остались. Просто сейчас много будет связано с тем, какие изменения пройдут в СБР, кто станет руководить командой, как новое руководство отнесется к моим личным пожеланиям.