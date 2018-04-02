Малкин раскритиковал игрока «Вашингтона» Кузнецова за разговор на русском языке

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин раскритиковал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

В конце третьего периода хоккеист «Питтсбурга» столкнулся с форвардом «Вашингтона» Ти Джеем Оши и откинул упавшую клюшку соперника, в результате чего между хоккеистами произошла потасовка. Находясь на скамейке штрафников, Малкин продолжил перепалку с хоккеистами гостей, за что был удален до конца встречи. Перед тем, как уйти в раздевалку, форвард «пиннгвинов» обменялся оскорблениями с Кузнецовым.

"Он начал говорить со мной на русском языке, я не знаю, зачем он это делал. Мне это не понравилось, ты не находишься на льду, стычка с Оши — это моя проблема. Я получил штраф за то, что отбросил его клюшку, он разозлился, мы подрались, все нормально, но Кузнецов не может говорить со мной, сидя на скамейке запасных", — сказал Малкин после матча.

"Я рассержен, потому что он начал говорить со мной. Я занят, Оши держит меня за шею, мне было немного тяжело. А он пытается говорить со мной, я уже просто не понимаю, что происходит. Мне кажется, он повел себя неправильно", — отметил хоккеист «Питтсбурга».