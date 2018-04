Малкин вышел из себя в концовке матча с «Вашингтоном» и повздорил с Кузнецовым. Видео

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был удален с площадки за минуту до конца матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона»​ (1:3). 31-летний россиянин повздорил с Ти Джеем Оши, за что был отправлен на скамейку штрафников, но за бурное возмущение был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча. По пути с площадки форвард вступил в словесную перепалку с соотечественником Евгением Кузнецовым​. Судьям с трудом удалось убедить игрока покинуть лед.

Evgeni Malkin wants to fight all the Washington Capitals after finding out they put pineapple on their pizzas. Wow. pic.twitter.com/R6qvKJytmU

