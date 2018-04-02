Воспитание мини-пигов 

Люди,
стремящиеся проявить оригинальность во всем, отдают свое предпочтение необычным
животным для содержания и, иногда, разведения. Возможно, им идеально подойдут
мини пиги, https://www.babai.ru—
это сайт, который позволит получить еще больше информации об этих замечательных
питомцах. Они не будут причинять много хлопот, если их хорошо дрессировать.
Особенности
дрессировки
Последние
исследования позволили выяснить, что мини-пиги обладают довольно высоким
уровнем интеллектуального развития. По этому показателю они лишь немного
уступают дельфинам и обезьянам. Оказалось, что даже собаки не так умны, как карликовые свинки. Поэтому не составляет особого труда воспитать питомца,
научить его исполнять простейшие команды, а также служить во благо владельцу,
например, охранять жилье. Опытные разводчики говорят о том, что свинки отважно
бросаются на защиту хозяина, когда ему угрожает опасность, а также выучивают
сложнейшие трюки.
Если
вы решили заняться дрессировкой, то должны помнить о том, что методы обучения
этих животных имеют свои особенности, следовательно, совершенно недопустимо
использовать техники воспитания, разработанные для собак или других видов.
Мини
пигов можно обучить таким командам, как:
лежать;
сидеть;
апорт.
Перечисленные
команды животные осваивают без малейших затруднений. Иногда для этого не нужно
прилагать никаких усилий: свинки просто наблюдают за поведением владельцев,
делают выводы и сохраняют в памяти определенные детали.
Однако,
не все команды, входящие в арсенал для собак, можно привить питомцу.
Специалисты в области зоопсихологии говорят о том, что карликовых свинок не стоит обучать команде «Фас!» ни в коем случае. Они объясняют это агрессивностью
и боевым характером животных, являющихся близкими родственниками кабанов. Если
свинью рассердить и натравить на человека, то придется приложить немало усилий,
чтобы успокоить ее и оттащить от противника.
Считается,
что наибольший эффект дает методика «кнута и пряника», которая хорошо подходит
для других животных. Тем не менее нужно использовать его разумно, в противном
случае положительных результатов вы не получите. Нельзя забывать о том, что эти питомцев отличаются повышенной чувствительностью. А потому поощрение нужно
использовать чаще, чем наказание. Отдайте приоритет подкреплению, тогда свинка
будет рада обучаться новым трюкам, например, подносить владельцу тапочки.