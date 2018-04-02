Воспитание мини-пигов

Люди,

стремящиеся проявить оригинальность во всем, отдают свое предпочтение необычным

животным для содержания и, иногда, разведения. Возможно, им идеально подойдут

мини пиги, https://www.babai.ru—

это сайт, который позволит получить еще больше информации об этих замечательных

питомцах. Они не будут причинять много хлопот, если их хорошо дрессировать.

Особенности

дрессировки

Последние

исследования позволили выяснить, что мини-пиги обладают довольно высоким

уровнем интеллектуального развития. По этому показателю они лишь немного

уступают дельфинам и обезьянам. Оказалось, что даже собаки не так умны, как карликовые свинки. Поэтому не составляет особого труда воспитать питомца,

научить его исполнять простейшие команды, а также служить во благо владельцу,

например, охранять жилье. Опытные разводчики говорят о том, что свинки отважно

бросаются на защиту хозяина, когда ему угрожает опасность, а также выучивают

сложнейшие трюки.

Если

вы решили заняться дрессировкой, то должны помнить о том, что методы обучения

этих животных имеют свои особенности, следовательно, совершенно недопустимо

использовать техники воспитания, разработанные для собак или других видов.

Мини

пигов можно обучить таким командам, как:

лежать;

сидеть;

апорт.

Перечисленные

команды животные осваивают без малейших затруднений. Иногда для этого не нужно

прилагать никаких усилий: свинки просто наблюдают за поведением владельцев,

делают выводы и сохраняют в памяти определенные детали.

Однако,

не все команды, входящие в арсенал для собак, можно привить питомцу.

Специалисты в области зоопсихологии говорят о том, что карликовых свинок не стоит обучать команде «Фас!» ни в коем случае. Они объясняют это агрессивностью

и боевым характером животных, являющихся близкими родственниками кабанов. Если

свинью рассердить и натравить на человека, то придется приложить немало усилий,

чтобы успокоить ее и оттащить от противника.

Считается,

что наибольший эффект дает методика «кнута и пряника», которая хорошо подходит

для других животных. Тем не менее нужно использовать его разумно, в противном

случае положительных результатов вы не получите. Нельзя забывать о том, что эти питомцев отличаются повышенной чувствительностью. А потому поощрение нужно

использовать чаще, чем наказание. Отдайте приоритет подкреплению, тогда свинка

будет рада обучаться новым трюкам, например, подносить владельцу тапочки.