Эксперт прокомментировал отсутствие Шалунова и Шумакова в составе ЦСКА

"Безусловно, полностью оправиться от потери Шалунова и Шумакова, значительную часть сезона игравших на высоком уровне и зачастую в первом звене, очень трудно.

И Телегин в звене с Сергеем Андроновым уже не первый сезон играет важную роль. Конечно, ЦСКА со своей широкой обоймой может играть и без них, но в столь важном противостоянии лучше иметь полный комплект игроков", — заявил Яшин.

Ранее сообщалось, что Шалунов и Шумаков пропустят уже третий матч в связи с диагностированной свинкой.