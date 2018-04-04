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Эксперт прокомментировал отсутствие Шалунова и Шумакова в составе ЦСКА
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Эксперт прокомментировал отсутствие Шалунова и Шумакова в составе ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский хоккеист, двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал отсутствие в составе московского ЦСКА ведущих нападающих Сергея Шумакова и Максима Шалунова. Слова специалиста приводят "Известия".
"Безусловно, полностью оправиться от потери Шалунова и Шумакова, значительную часть сезона игравших на высоком уровне и зачастую в первом звене, очень трудно.
И Телегин в звене с Сергеем Андроновым уже не первый сезон играет важную роль. Конечно, ЦСКА со своей широкой обоймой может играть и без них, но в столь важном противостоянии лучше иметь полный комплект игроков", — заявил Яшин.
Ранее сообщалось, что Шалунов и Шумаков пропустят уже третий матч в связи с диагностированной свинкой.
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