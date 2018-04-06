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Хомуха: приглашение Головина в «Арсенал» не устроило ЦСКА в финансовом плане
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Хомуха: приглашение Головина в «Арсенал» не устроило ЦСКА в финансовом плане 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха поделился мнение о прошедшем матче четвертьфинала Лиги Европы в интервью "Газете.Ru".
"У меня не было сомнений, что «Арсенал» одержит победу на своем поле. От такой команды, как ЦСКА, борьбы стоит ждать всегда, вне зависимости от результата первого матча. Престиж для армейцев тоже играет определенную роль. Не стоит забывать, что за каждое набранное очко УЕФА перечисляет денежные средства", — заявил тренер.
Хомуха также ответил на вопрос о том, стоит ли ждать приглашений в «Арсенал» автору единственного гола ЦСКА Александру Головину.
"Приглашение уже было, просто оно не устроило ЦСКА. Своей вчерашней игрой Головин показал, что готов выступать на уровне английской Премьер-лиги", — подчеркнул он.
Ранее лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над московским ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 4:1 в пользу «канониров».
Полный текст интервью с тренером национальной юношеской сборной по футболу можно прочитать здесь.
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