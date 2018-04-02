Разин прокомментировал отсутствие Шалунова и Шумакова в составе ЦСКА

"У ЦСКА много очень хороших игроков, поэтому сейчас трудно сказать, как сказывается отсутствие Шалунова и Шумакова и как скажется их возвращение", — цитирует Разина газета «Известия»

"Тот же Кузьменко как раз из-за их болезней попал в состав и сделал хет-трик. У московских армейцев есть, из кого выбирать, а главный тренер знает, кто в какой форме сейчас находится", — добавил специалист.

Ранее Разин оценил возвращение Шипачева в состав СКА во второй игре серии с ЦСКА.