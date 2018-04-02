Ещё
Более 400 волонтеров примут участие в проведении чемпионата WorldSkills на Сахалине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 400 волонтеров примут участие в проведении чемпионата WorldSkills на Сахалине 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Более 400 волонтеров примут участие в проведении национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который пройдет с 8 по 12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Региональный волонтерский корпус в настоящее время насчитывают около тысячи человек. В этом году молодых ребят и девушек ждут многочисленные дела, одно из главных — проведение для VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который пройдет с 8 по 12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске. Планируется, что в его проведении примут участие более 400 волонтеров, как из числа добровольцев островного региона, так и из субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Ране сообщалось, что национальный чемпионат молодых профессионалов WorldSkillsRussia пройдет на Сахалине с 8 по 12 августа. Площадками проведения станут выставочный павильон нового торгово-развлекательного центра, который планируют открыть в южной части Южно-Сахалинска 1 августа, и аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе, там установят два шатра.
Чемпионат на Сахалине будет проходить по 62 компетенциям.
В ноябре прошлого года президент Российской Федерации объявил 2018 год годом добровольца (волонтера) в России
ТАСС: последние новости
Медведев отметил вклад геологов в развитие экономики России Футболисты "Балтики" не смогли вылететь из Владивостока после матча ФНЛ Временные трибуны на стадионе "Фишт" в Сочи будут частично использоваться на ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола45
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Больной Смолов поматерился в прямом эфире3
Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение