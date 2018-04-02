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Обамеянг посвятил голы в ворота «Стока» памяти умершей бабушки
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Обамеянг посвятил голы в ворота «Стока» памяти умершей бабушки 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отдал дань уважения своей бабушке, которая умерла неделю назад. Бомбардир вышел на матч 32-го тура АПЛ со «Сток Сити» со специальной прической в память о родственнице.
”Это имя моей бабушки. Она умерла на прошлой неделе. Это для нее”, — прокомментировал ситуацию футболист.
Обамеянг в матче со «Стоком» оформил дубль. По его словам, оба гола он также посвятил памяти бабушки.
”Арсенал” победил «Сток» со счетом 3:0 и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 51 очко.
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