В Иркутске состоялся турнир — Кубок Губернатора Иркутской области по интеллектуальным играм

Глава Приангарья Сергей Левченко поздравил победителей и участников

студенческого турнира — VI Кубка Губернатора Иркутской области по интеллектуальным играм. Турнир проходил в течение двух дней. Участие в нем приняли более 30 команд из разных регионов Российской Федерации:

Иркутской области, Красноярского края, Томской области, Республики

Бурятия, Новосибирской области.

— Для нас, для Правительства региона очень важно, чтобы вы росли,

развивались, проявляли свои знания, а самое главное, чтобы в дальнейшем

нашли применение всем своим талантам и опыту здесь, в родном Приангарье.

Уверен, что вы — самые лучшие, потому что участие в таком турнире — это определенный показатель высокого интеллекта, — сказал Сергей Левченко. —

Недаром этот Кубок входит в тройку самых престижных очных турниров

России и является отличной платформой для развития молодежи. Настоящей

наградой для победителей станет возможность представлять Сибирь на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» среди студентов.

Кубок проводится с 2006 года. За 12 лет существования Кубка участие

приняли более двух тысяч человек из 15 регионов страны. Организаторами

мероприятия является творческая группа IQGame при поддержке

Правительства Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный

Университет».

В этом году почетным гостем мероприятия стал Илья Бер — российский

телеведущий, публицист, чемпион мира и России по «Что? Где? Когда?»,

автор и редактор телевикторин «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать

миллионером».

Победителей определяли по четырем направлениям: «Что? Где? Когда?» —

версия известной телевизионной игры, в которой все команды в течение

минуты должны одновременно ответить на заданные вопросы; «Брейн-ринг» —

участие принимают две команды, участники каждой команды должны ответить

на заданный вопрос быстрее соперников; «Своя игра» — аналог

телевизионной игры, в котором каждый участник команды может сразиться за звание «лучшего из лучших»; «Эрудит-Квартет» — командный вариант «Своей

игры», в которой участие принимают четыре представителя от команды.

Победители Кубка будут представлять Сибирь на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» среди студентов.