«Сила Братства»: россияне и беларусы посоревновались в воркауте

«Сила Братства». Под таким девизом в Минске прошел первый международный юношеский турнир по воркауту. В соревнованиях принимали участие команды из Беларуси и России. Какая из них оказалась сильнее, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Воркаут — это уличный вид спорта. Но выступать под открытым небом помешал дождь. Необходимое оборудование установили в зале.

«У нас две команды. Сборная России и Беларуси. Они между собой будут соревноваться. Задача — показать максимальную зрелищность», — указал организатор Ежегодного международного юношеского турнира по воркауту Александр Сергиенко

Обязательного к выполнению набора упражнений и элементов нет. В распоряжении атлетов — турник, брусья и пол. У каждого участника два выхода по одной минуте. За это время надо успеть показать все свое мастерство. За выступлением следит жюри, который и определяет, кто проходит в следующий тур.

Что такое ЗОЖ Правда и мифы } Судьи оценивают точность и чистоту выполнения трюков. Участникам мало показать упражнения. Элементы надо суметь зафиксировать минимум на три секунды. Не сорваться с турника и удачно приземлиться — тоже задача не из легких. «Прошел в следующий этап. Доволен. Достаточно высокий уровень у атлетов», — указал участник турнира от сборной команды России Виктор Федоров

«Я знаю своих атлетов, какой у них уровень. Белорусы для меня?! Знаю два-три человека, знаю лично, какой у них уровень, остальные — загадка. Посмотрим, что будет», — сказал представитель сборной России по воркауту Михаил Китаев.

Хорошая подготовка соперников белорусов не испугала. Даже самые юные 13-летние участники настроены решительно. В том числе и девушки, которым предстоит завершить турнир. «Волнение есть. Соревнуемся с девушками из другой страны. Мы занимаемся меньше, но мы чувствует, что победим», — отметила участница турнира от сборной команды Беларуси Анастасия Соломонова. В первом международном юношеском турнире по воркауту победа досталась сборной России. Но у белорусов будет шанс отыграться. Соревнования планируют сделать ежегодными. Международный юношеский турнир приурочили ко Дню единению народов России и Беларуси, который жители двух стран отмечают 2 апреля.

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