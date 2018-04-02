Победа ЦСКА и «Зенита», очередная отмена поединка Нурмагомедов — Фергюсон и 1000-й матч Овечкина в НХЛ. Главные новости утра

Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 24-го тура чемпионата России.

"Зенит" выиграл у «Уфы» и прервал трехматчевую серию без побед.

В параллельной игре «Анжи» в компенсированное время вырвал ничью у «Краснодара». Также не смогли определить победителя «Урал» и Рубин".

В лондоском дерби «Челси» на своем поле уступил «Тоттенхэму».

Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити».

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Трактор» во втором матче серии плей-офф КХЛ.

Главный бой турнира UFC 223 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменен в четвертый раз.

"Филадельфия" не без помощи Ивана Проворова обыграла «Бостон» и приблизилась к тому, чтобы оформить выход в плей-офф.

"Тампа Бэй" потерпела третье поражение кряду, уступив «Нэшвиллу».

29 очков Кевина Дюранта помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Финиксом».

А трипл-дабл Расселла Уэстбрука и 27 очков Пола Джорджа помогли «Оклахоме» выиграть в Новом Орлеане.

Видео дня: Орлов с передачи Кузнецова забросил 30-ю шайбу в НХЛ Цитата дня:"Надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком", — Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Фергюсоном.

Обязательно к прочтению:

Еще одно подтверждение: ЦСКА — самый классный в РФПЛ. Колонка Юрия Цыбанева

ЦСКА снял проклятие «Ростова». Как Гончаренко обыграл Карпина

Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе получался плохо

28 лет спустя. Деле Алли снял проклятие «Стэмфорд Бридж» и уволил Конте (видео)

Пять минут кошмара для «Трактора». Как «Ак Барс» вновь вырвал победу у уральцев