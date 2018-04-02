Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 24-го тура чемпионата России.
"Зенит" выиграл у «Уфы» и прервал трехматчевую серию без побед.
В параллельной игре «Анжи» в компенсированное время вырвал ничью у «Краснодара». Также не смогли определить победителя «Урал» и Рубин".
В лондоском дерби «Челси» на своем поле уступил «Тоттенхэму».
Дубль Пьер-Эмерика Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити».
Хоккеисты «Ак Барса» переиграли «Трактор» во втором матче серии плей-офф КХЛ.
Главный бой турнира UFC 223 между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменен в четвертый раз.
Шайба Дмитрия Орлова с передачи Евгения Кузнецова принесла победу «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом». Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ.
"Филадельфия" не без помощи Ивана Проворова обыграла «Бостон» и приблизилась к тому, чтобы оформить выход в плей-офф.
"Тампа Бэй" потерпела третье поражение кряду, уступив «Нэшвиллу».
29 очков Кевина Дюранта помогли «Голден Стэйт» одержать победу над «Финиксом».
Трипл-дабл Леброна Джеймса и дабл-дабл Кевина Лава принесли «Кливленду» победу над «Далласом».
А трипл-дабл Расселла Уэстбрука и 27 очков Пола Джорджа помогли «Оклахоме» выиграть в Новом Орлеане.
Видео дня: Орлов с передачи Кузнецова забросил 30-ю шайбу в НХЛ Цитата дня:"Надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком", — Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Фергюсоном.
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