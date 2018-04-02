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Сергей Сироткин: надеюсь на улучшение результата в Бахрейне
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Сергей Сироткин: надеюсь на улучшение результата в Бахрейне 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский гонщик команды «Формулы-1» Williams Сергей Сироткин накануне предстоящего Гран-при Бахрейна поделился своими ожиданиями от этапа. Россиянин признался, что ждет от себя улучшения результатов по сравнению со стартовым Гран-при Австралии.
"Трасса в Мельбурне оказалась для нас значительно сложнее, чем мы себе ее представляли, — цитирует Сироткина "Советский спорт" со ссылкой на Autosport.com. — По объективным причинам нам не удалось проехать необходимое количество кругов для набора формы в квалификации. И с моей стороны очень многое можно улучшить. Есть надежда, что в Бахрейне будет лучше, и я обязательно сделаю это".
"В Австралии мы не смогли раскрыть потенциал машины, и мы получим более перспективную картину, если проанализируем каждую конкретную сессию, сведем ее в единую аналитику с корректировками на топливо и иные условия. Надеюсь, что мы четко проведем предстоящее Гран-при и увидим, что у нас получается по расчетам".
Напомним, что Гран-при Бахрейна пройдет 8 апреля на трассе «Сахир».
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