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В плей-офф с победы: «Надежда» обыграла «Казаночку»
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В плей-офф с победы: «Надежда» обыграла «Казаночку» 

ProOren 2 часа назад
Первый четвертьфинал в премьер-лиге оренбургская «Надежда» завершила со счетом 1:0. В этот раз матч проходил на поле противника — в Казани.
Оренбургские спортсменки сразу же взяли игру в свои руки. Уже по окончании первой десятиминутки на табло горело 21:17 в пользу жёлто-бардовых.
Вторая четверть игры только закрепила выигрышную позицию «Надежды». В этом тайме команда Александра Ковалева вела уже со счетом 29:5.
В заключительной десятиминутке хозяйки паркета снова уступили «Надежде», но уже с менее разгромным счетом — 21:18. Таким образом, четвертьфинальная игра завершилась со счетом 1:0 в пользу наших баскетболисток.
Отметим, что самым результативным игроками в этот раз стали Эмма Кэннон, Сандра Игуеравиде и Яна Дегтярская, принесшие «Надежде» 20, 16 и 10 очков соответственно. Вторая встреча команд соперниц состоится в Оренбурге уже 4 апреля.
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