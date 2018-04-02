В плей-офф с победы: «Надежда» обыграла «Казаночку»

Первый четвертьфинал в премьер-лиге оренбургская «Надежда» завершила со счетом 1:0. В этот раз матч проходил на поле противника — в Казани.

Оренбургские спортсменки сразу же взяли игру в свои руки. Уже по окончании первой десятиминутки на табло горело 21:17 в пользу жёлто-бардовых.

Вторая четверть игры только закрепила выигрышную позицию «Надежды». В этом тайме команда Александра Ковалева вела уже со счетом 29:5.

В заключительной десятиминутке хозяйки паркета снова уступили «Надежде», но уже с менее разгромным счетом — 21:18. Таким образом, четвертьфинальная игра завершилась со счетом 1:0 в пользу наших баскетболисток.