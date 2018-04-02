Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» запустит партнерскую программу для юридических лиц

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» запустит альтернативную программу поддержки клуба для юридических лиц. По словам директора команды Константина Стародумова, она будет называться «Моя команда».

«Мы сейчас запускаем альтернативную программу поддержки клуба. Будет акция «Моя команда», о которой мы сообщим на днях. Будет программа-партнер для юрлиц. Мы приглашаем всех неравнодушных людей, спонсоров потенциальных, поддержать нас. Задача такая поставлена руководством республики, и я с этой задачей согласен, потому что сейчас непростое время и все тяготы содержания нашего клуба […] за счет бюджета нельзя… Надо чтобы все участвовали и помогали. Механизмы непростые, мы доводим ситуацию до завершения и будем доводить до широкой общественности. Работа проводится большая», — рассказал Константин Стародумов.

Отметим, что в этом сезоне «Родники» заняли 11 место в регулярном чемпионате Суперлиги-1. В 39 поединках коллектив набрал 54 очка.