Ещё
Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» запустит партнерскую программу для юридических лиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» запустит партнерскую программу для юридических лиц 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» запустит альтернативную программу поддержки клуба для юридических лиц. По словам директора команды Константина Стародумова, она будет называться «Моя команда».
«Мы сейчас запускаем альтернативную программу поддержки клуба. Будет акция «Моя команда», о которой мы сообщим на днях. Будет программа-партнер для юрлиц. Мы приглашаем всех неравнодушных людей, спонсоров потенциальных, поддержать нас. Задача такая поставлена руководством республики, и я с этой задачей согласен, потому что сейчас непростое время и все тяготы содержания нашего клуба […] за счет бюджета нельзя… Надо чтобы все участвовали и помогали. Механизмы непростые, мы доводим ситуацию до завершения и будем доводить до широкой общественности. Работа проводится большая», — рассказал Константин Стародумов.
Отметим, что в этом сезоне «Родники» заняли 11 место в регулярном чемпионате Суперлиги-1. В 39 поединках коллектив набрал 54 очка.
ИА «Сусанин»: последние новости
Основатель Telegram рассказал о причинах сбоя в работе мессенджера Студенты из Удмуртии стали третьими на интеллектуальной олимпиаде ПФО Подачу отопления ограничат для должников в Воткинске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов: «Фергюсон, больше не болтай»
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола47
Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российский боец побил соперника за 10 секунд5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение