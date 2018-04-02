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Нижегородское отделение партии «Яблоко» возглавил Олег Родин
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Нижегородское отделение партии «Яблоко» возглавил Олег Родин 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
31 марта на отчетно-выборной конференции нижегородского отделения партии «Яблоко» Олег Родин был избран председателем. Заместителями главы стали Алексей Садомовский и Марина Маянцева. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Сегодня конференция нижегородского регионального отделения оказала мне доверие, избрав председателем регионального отделения. Это большая честь, но и не меньшая ответственность», — отмечает Родин.
Основной целью своей работы новоизбранный глава назвал объединение всех демократических сил региона для создания настоящей альтернативы действующей власти. Основой для объединения станет партия «Яблоко». Также Родин призвал молодых нижегородцев присоединиться к их команде.
Напомним, кандидатуру в ЗС НО на место Сорокина выберут 3 июня.
Фото: vk.com
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