Бубнов: «Гол Фернандо оказал ключевое влияние на исход матча с „Тосно“

"В первом тайме «Спартак» практически не создавали остроты у ворот соперника — их выручил шикарный удар Фернандо со штрафного в компенсированное время. Этот гол придал сил и уверенности фавориту, сбил боевой настрой аутсайдера, оказал ключевое влияние на результат и развитие событий в матче. Проблема в том, что к этому моменту Фернандо должен был покинуть поле за грубый опасный подкат, который по всем параметрам тянул на желтую карточку. Вторую для бразильца. Сложно сказать, почему Виталий Мешков ограничился свистком. Так или иначе, это повод для неудовлетворительной оценки работы рефери.

Впрочем, главное для «Спартака» — три очка. «Локомотив» теперь находится в шаговой доступности, по крайней мере, до того, как сыграет свой перенесенный матч. В отличие от «железнодорожников», «Спартак» смог прибавить и во втором тайме гораздо лучше выглядел функционально. Более того, по потерянным очкам ЦСКА на таком же расстоянии от лидера, как и «Спартак». Осечка «железнодорожников» серьезно обострила интригу в чемпионской гонке", — сказал Бубнов.

Благодаря этой победе «Спартак» сократил отставание от «Локомотива» до двух баллов, но у «железнодорожников» есть игра в запасе.