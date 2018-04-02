10 российских городов получили 2,5 миллиарда рублей на «времянки» к футбольному чемпионату мира

На установку и демонтаж различных временных объектов инфраструктуры в 10 российских регионах направило 2,5 миллиарда рублей своим постановлением, официально опубликованным сегодня, правительство РФ . Речь идет о городах, в которых грядущим летом будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу.

В бюджете на это запланировано 2,823 миллиарда рублей, но оставшиеся миллионы решено использовать на другие цели, правда, тоже связанные с ЧМ-2018.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России (Москва, Казань, Санкт-Петербург, Саранск, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи) на 12 стадионах. Предполагается участие команд из 32 стран.