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Правительство дополнительно выделило регионам 2,8 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018
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Правительство дополнительно выделило регионам 2,8 млрд рублей на подготовку к ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ЕАН
Правительство России выделило регионам дополнительные 2,823 млрд рублей на подготовку к Чемпионату мира по футболу, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Средства выделены на временную инфраструктуру.
«Утвердить предполагаемое распределение иных межбюжетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в РФ, связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и/или вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований», — указано в документе.
Согласно документу, Мордовия получит 241,2 млн рублей, Татарстан — 503,3 млн руб., Краснодарский край — 237,2 млн руб., Волгоградская область — 295,4 млн руб. Правительство также выделит 270,8 млн руб.
Калининградской области, 197,2 млн руб. Нижегородской области, 278,9 млн руб. Ростовской области, 273,9 млн руб. Самарской области, еще 261,7 млн рублей — Свердловской области.
Санкт-Петербургу выделено 3,36 млн рублей, нераспределенный остаток составил 259,8 млн рублей.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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