Данченко: «Ничья с „Краснодаром“ — закономерный результат»

Хавбек «Анжи» Олег Данченко подвел итоги поединка 24-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).

— Считаете, что «Анжи» заслужил одно очко?

— Я считаю, что бесспорно. Старались и играли слаженно до последней минуты, поэтому результат закономерный.

— Что творилось в раздевалке после игры?

— Эмоции. Все радовались, прыгали. Как обычная команда, которая удачно сыграла против хорошей команды. Ничего нового.

— «Анжи» мог победить?

— Мы старались, все силы отдали на поле. Поэтому на табло — закономерный результат. Мы учли опыт прошлой игры: 5:1 — обидное и незаслуженное поражение. Исправили все ошибки и хорошо сыграли.

Напомним, что махачкалинцы вырвали ничью в компенсированное время.