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Данченко: «Ничья с „Краснодаром“ — закономерный результат»
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Данченко: «Ничья с „Краснодаром“ — закономерный результат» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек «Анжи» Олег Данченко подвел итоги поединка 24-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1).
— Считаете, что «Анжи» заслужил одно очко?
— Я считаю, что бесспорно. Старались и играли слаженно до последней минуты, поэтому результат закономерный.
— Что творилось в раздевалке после игры?
— Эмоции. Все радовались, прыгали. Как обычная команда, которая удачно сыграла против хорошей команды. Ничего нового.
— «Анжи» мог победить?
— Мы старались, все силы отдали на поле. Поэтому на табло — закономерный результат. Мы учли опыт прошлой игры: 5:1 — обидное и незаслуженное поражение. Исправили все ошибки и хорошо сыграли.
Напомним, что махачкалинцы вырвали ничью в компенсированное время.
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