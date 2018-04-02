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В 2018 году могут ввести речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода
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В 2018 году могут ввести речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода
Волга Ньюс
1 час назад
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Кроме того, этим летом, как и прежде, будут работать 1,5-часовые прогулки по Волге на теплоходе, и экскурсионные туры: Самара — Ширяево, Самара — Винновка, Самара — Тольятти.
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