В 2018 году могут ввести речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода

Кроме того, этим летом, как и прежде, будут работать 1,5-часовые прогулки по Волге на теплоходе, и экскурсионные туры: Самара — Ширяево, Самара — Винновка, Самара — Тольятти.