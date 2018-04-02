Оренбуржцы успешно выступили на всероссийских школьных олимпиадах

В последнюю неделю марта в Нижнем Новгороде провели этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Здесь ученик 11-го класса гимназии №4 областного центра получил диплом призера.

Параллельно с этим, в Ульяновске завершилась олимпиада по французскому языку. В заключительном этапе приняли участие ученица 11-го класса гимназии №3 и 9-го класса лицея №1 города Оренбурга, которая вошла в число призеров.

В городской администрации отмечают, что до этого момента, призовое место на олимпиаде по французскому языку оренбуржцы занимали в 2012 году.