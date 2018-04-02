Ещё
Оренбуржцы успешно выступили на всероссийских школьных олимпиадах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оренбуржцы успешно выступили на всероссийских школьных олимпиадах 

ProOren 1 час назад
В последнюю неделю марта в Нижнем Новгороде провели этап всероссийской олимпиады школьников по праву. Здесь ученик 11-го класса гимназии №4 областного центра получил диплом призера.
Параллельно с этим, в Ульяновске завершилась олимпиада по французскому языку. В заключительном этапе приняли участие ученица 11-го класса гимназии №3 и 9-го класса лицея №1 города Оренбурга, которая вошла в число призеров.
В городской администрации отмечают, что до этого момента, призовое место на олимпиаде по французскому языку оренбуржцы занимали в 2012 году.
ProOren: последние новости
Хор «Новые имена» победил на проекте «Сто к одному» Фанатский сектор ФК «Оренбург» опустеет на одну игру В плей-офф с победы: «Надежда» обыграла «Казаночку»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов: «Фергюсон, больше не болтай»
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола47
Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российский боец побил соперника за 10 секунд5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение