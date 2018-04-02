Переехали в новый дом: брошенных медведей из Самары доставили в Крым

Инициативная группа из Самары перевезла четверых косолапых в город Белогорск. Теперь они будут жить в парке «Тайган». Об этом 63.ru рассказала зоозащитница из регионального центра Ангелина Гриневич.

Медведей уже приняли сотрудники местного зоопарка. Их разместили в свободных вольерах на территории парка.

— У животных наблюдается небольшой стресс из-за смены обстановки. Они чувствуют себя хорошо. В ближайшее время оформим все документы на дарение косолапых сафари-парку «Тайган», — рассказала Ангелина Гриневич.

Вскоре 23-летнему Фиме предстоит пройти курс лечения. Местные ветеринары обследовали взрослого медведя и обнаружили у него проблемы со здоровьем.

Медведей нашли на автостоянке на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары. Работники парковки рассказали зоозащитникам, что животные жили там около двух месяцев.

После этого медведей перевезли в теплый ангар на грузовом автомобиле, где они прожили около месяца. Все это время неравнодушные горожане помогали косолапым с продуктами и опилками. Спустя несколько недель животных согласились принять сотрудники зоопарка из Белогорска.