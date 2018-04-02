Ещё
Переехали в новый дом: брошенных медведей из Самары доставили в Крым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Переехали в новый дом: брошенных медведей из Самары доставили в Крым 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
Инициативная группа из Самары перевезла четверых косолапых в город Белогорск. Теперь они будут жить в парке «Тайган». Об этом 63.ru рассказала зоозащитница из регионального центра Ангелина Гриневич.
Медведей уже приняли сотрудники местного зоопарка. Их разместили в свободных вольерах на территории парка.
— У животных наблюдается небольшой стресс из-за смены обстановки. Они чувствуют себя хорошо. В ближайшее время оформим все документы на дарение косолапых сафари-парку «Тайган», — рассказала Ангелина Гриневич.
Вскоре 23-летнему Фиме предстоит пройти курс лечения. Местные ветеринары обследовали взрослого медведя и обнаружили у него проблемы со здоровьем.
Медведей нашли на автостоянке на улице Егорова в Куйбышевском районе Самары. Работники парковки рассказали зоозащитникам, что животные жили там около двух месяцев.
После этого медведей перевезли в теплый ангар на грузовом автомобиле, где они прожили около месяца. Все это время неравнодушные горожане помогали косолапым с продуктами и опилками. Спустя несколько недель животных согласились принять сотрудники зоопарка из Белогорска.
63.ru: последние новости
За аккредитацию самарских медиков будет отвечать профессор СамГМУ Один из тестовых матчей на «Самара Арене» пройдет при максимальной загрузке трибун Сила звука и света: на «Самара Арене» монтируют огромные аудиоколонки и тестируют освещение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов: «Фергюсон, больше не болтай»
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола47
Бой Нурмагомедова и Фергюсона отменили1
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Российский боец побил соперника за 10 секунд5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение