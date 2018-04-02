В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых в краже 60 тысяч рублей из декоративных копилок

В Уярском районе Красноярского края полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в краже 60 тысяч рублей из глиняных копилок.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» обратилась 52-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже денежных средств.

Полицейские выяснили, что хозяйка квартиры отправилась в отпуск и на время своего отсутствия попросила знакомую семейную пару присмотреть за домом. Придя в очередной раз в квартиру, их внимание привлеки копилки, стоящие в спальне на столе. Из любопытства женщина решила потрясти копилки, в которых оказались денежные средства. С помощью крючка, сделанного из проволоки мужчиной, они неоднократно вытаскивали находящиеся там денежные средства. Чтобы отвести от себя подозрения злоумышленники вместо купюр поместили в копилки кусочки газет.

В отношении 55-летней женщины и 56-летнего мужчины следователями МО МВД России «Уярский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.