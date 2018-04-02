Прогнозы и ставки на футбол 2 апреля

«Хетафе» — «Бетис»Футбол. Чемпионат Испании. 30-й тур «Хетафе» перед перерывом на матчи сборных «уволил» Эусебио Сакристана — подопечные Хосе Бордаласа победили «Сосьедад» на его поле (2:1 с голами Джене Даконама и Анхеля Родригеса ), еще на шаг приблизив баскам к зоне вылета.

«Бетис» также не скучал, отгрузив три безответных мяча в ворота «Эспаньола» (забивали Джуниор Ферпо, Риад Будебуз и Франсис Герреро), который до того выдал семиматчевую беспроигрышную серию, и сократив отставание от зоны Лиги Европы до 1 пункта.

Очевидно, что сегодня «огурцы» постараются сделать еще один шаг навстречу еврокубкам, но победить на «Колисеум Альфонсо Перес » будет очень непросто — «Хетафе» на своем поле проиграл лишь один матч из предыдущих 11, остановив несколько других претендентов на ЛЕ, в том числе «Сельту» и «Валенсию» (3:0 и 1:0 соответственно).

Дабы не рисковать, остановимся на…

Ставка: обе команды забьют за 1,78.

«Белененсиш» — «Порту»Футбол. Чемпионат Португалии. 28-й тур «Порту», в субботу опустившийся на вторую строку турнирной таблицы «усилиями» «Бенфики», отправится в гости к «Белененсишу», который плетется во второй части турнирной таблицы и уже, кажется, не решает никаких задач. «Синим» не грозят ни еврокубки, ни вылет — команда Силаса опережает 17-й «Фейренси» на 6 очков.

А вот у «Порту» с мотивацией проблем нет — «драконам» кровь из носу необходимо побеждать, чтобы вернуть себе лидерство.

И хотя статистика подсказывает, что фаворит с 2013-го года выиграл на «Ду Рештелу» лишь один раз, мы все же рискнем поставить на гостей. Почему? Все просто — «Белененсиш» в нынешнем сезоне уж очень нестабилен на своем поле — в гостях команда набрала 20 очков, а в родных стенах всего 9.

Ждем победы от Эрреры и Ко.

Ставка: победа «Порту» с форой -1,5 за 1,85.

«Кайсериспор» — «Фенербахче»Футбол. Чемпионат Турции. 27-й тур Три осечки в четырех предыдущих турах — и вот «Фенербахче» уже четвертый в Суперлиге с 6-очковым отставанием от лидирующего «Галатасарая». Исправлять ситуацию нужно здесь и сейчас, однако календарь приготовил для «канареек» непростой экзамен в виде поездки на «Кадир Хас», где местный «Кайсериспор» проигрывает лишь по большим праздникам.

Кстати, стамбульский клуб вряд ли желает вспоминать результат предыдущего матча в Кайсери — хозяева победили со счетом 3:1. Не принес позитива столичным футболистам и домашний поединок первого круга — всего лишь 3:3 и никакого намека на реванш.

Получится ли сегодня?

Ставка: обе команды забьют за 1,76.

Общий коэффициент — 5,80.