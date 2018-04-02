Арсен Венгер: «Удивление щедростью Обамеянга показывает нынешнее состояние общества» 

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер похвалил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга за щедрый поступок в матче чемпионата Англии со «Стоук Сити» (3:0). Габонец оформил дубль, но отказался от хет-трика, позволив в конце матча пробить пенальти Александру Ляказетту, после чего сказал, что французу этот гол был нужнее для обретения уверенности.
— Многих решение Обамеянга удивило, — цитирует AFP Венгера. — И это показывает состояние нашего общества, когда люди удивляются простому проявлению щедрости. Особенно они удивлены, когда ее проявляет футболист. И тем более — нападающий.