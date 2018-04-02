Врио главы Кузбасса Цивилёв заявил о намерении работать со сложившейся командой 

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Дубль Бэйла помог мадридскому «Реалу» одержать крупную победу над «Лас-Пальмасом» в матче испанской Примеры

Скроботов дебютировал за «Зенит» раньше Аршавина, Кержаков и Денисова