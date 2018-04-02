Врио главы Кузбасса Цивилёв заявил о намерении работать со сложившейся командой 

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв намерен строить работу в регионе вместе со сложившейся в администрации управленческой командой. Об этом он заявил журналистам в Кемерове.
«Я намерен работу строить с жителями Кузбасса и на основе той команды, которая здесь есть. Это достойные люди, мы будем продолжать работу», — приводит его слова ТАСС.
Ранее полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил назначенного накануне врио главы Кузбасса Сергея Цивилёва.
Цивилёв был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева.