Оланаре, Вернблум и Фернандо претендуют на звание MVP 24-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 24-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Аарон Оланаре («Амкар»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Фернандо ( «Спартак» ).

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».