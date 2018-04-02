Оланаре, Вернблум и Фернандо претендуют на звание MVP 24-го тура РФПЛ 

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 24-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Аарон Оланаре («Амкар»), Понтус Вернблум (ЦСКА) и Фернандо («Спартак»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендуют: Владимир Рыков («Динамо»), Павел Погребняк («Тосно»), Бранислав Иванович («Зенит»), Георгий Щенников (ЦСКА), Квинси Промес («Спартак») и Артур Нигматуллин («Амкар»).