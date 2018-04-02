В Красноярске выберут факелоносцев Универсиады-2019

Подать заявку на участие в конкурсе может гражданин России, достигший 18 лет. Претенденты должны иметь достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. Но это могут быть не обязательно выдающиеся спортсмены, ученые или деятели культуры, но и студенты, активисты общественных движений. Всего в эстафете огня Универсиалы будут участвовать не менее 600 факелоносцев.

Для участия в конкурсе надо заполнить заявку. Страничка конкурса появится скоро и на сайте Универсиады. Прием заявок продолжится до 2 мая этого года.

Победителей выберет экспертная комиссия. Результвты конкурса появятся ориентировочно 20 августа 2018 года.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону 205-20-19.