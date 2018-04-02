Межсезонье как маленькая война. Рейтинг спортивных событий недели 

Рутина. И только в омском «Авангарде» вновь готовятся к революционным изменениям. Клуб не даёт скучать своим болельщикам. Правда, в последние годы разговоров о «ястребах» в межсезонье гораздо больше, чем по ходу реального соревновательного периода. Но может быть новый менеджмент под руководством Максима Сушинского поможет омичам вернуть себе былую славу клуба — лидера и отказаться от статуса героя шуток и вечных курьёзов.
Пятое место
Эхо беды
Омский министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц потребовал провести дополнительные исследования спортивных объектов, принадлежащих его ведомству, на предмет пожарной безопасности. После трагедии в Кемерово такие проверки точно лишними не будут.
Помимо этого с детьми, посещающими спортивные секции, проведут профилактические беседы и специальные уроки безопасности. Необходимо, чтобы юные омичи хорошо разбирались в вопросах пожарной безопасности, и в случае возникновения ЧС, могли спастись.
«Я считаю, что не нужно ждать, когда назначат дату проверки надзорные органы. Уже сегодня необходимо предпринять все меры и еще раз своими силами проконтролировать готовность как наших объектов, так и сотрудников к ЧС. У нас есть учреждения как с малой, так и с большой вместимостью. Это места огромного скопления людей, в том числе и детей. На сегодняшний день в план проверки МЧС включены два учреждения — ФОК на Конева и ФОК на Дианова», — цитирует сайт областного минспорта слова Дмитрия Крикорьянца.
Четвёртое место
Ещё один «ЗаБег»
В календаре беговых мероприятий региона появились всероссийские соревнования «ЗаБег». Они пройдут 20 мая сразу в 14 городах России. И Омск впервые представлен в географии мероприятия.
Уникальность этого события заключается в том, что оно стартует одновременно во всех городах, несмотря на разницу часовых поясов. В программе забеги на три дистанции: полумарафонская в 21.1 км, 10.5 км и 5 км. Детям организаторы подготовили сверхмалую дистанцию — 2 км.
«ЗаБег» пройдёт в день традиционного весеннего полумарафона, который проводится в Омске все последние годы, только в этот раз соревноваться бегуны будут со спортсменами из 14 городов страны сразу. В итоге организаторы планируют выбрать беговую столицы России.
Полумарафон одновременно запланирован в 14 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Краснодаре, Омске, Уфе и Ярославле. Желающие принять участие в соревнованиях могут посетить сайт события.
Третье место
Контуры будущей команды
Несмотря на то, что официально хоккейный сезон КХЛ ещё не окончен, а значит вести переговоры с хоккеистами о переходе из клуба в клуб менеджеры команд не могут, контуры «Авангарда» следующего сезона уже прорисовываются. Как минимум стало понятно, кого хотят сохранить в коллективе, а кто оказался не нужен. В частности на минувшей неделе в клубе расторгли контракт с Николаем Лемтюговым, который в прошлом году не только пережил серьёзную травму, но и вообще не впечатлял своей игрой. Зато продлили соглашения с ведущими защитниками Виталием Меньшиковым и Максимом Чудиновым. Продолжит сотрудничать «Авангард» и с молодым оборонцем Максимом Назаркиным, неплохо зарекомендовавшим себя в концовке сезона. Судя по сообщениям из клуба, в команде планируют сохранить и ведущее звено Семёнов-Михеев-Кошелев. Вокруг последних, вероятнее всего, и будет строиться команда будущего. Что радует: в Омске исторически в самые триумфальные периоды всегда было звено лидеров, которое могло вести за собой остальных. В последние годы такого сочетания на постоянной основе не было. Как впрочем не было и постоянного костяка команды. Шутка ли: за 4 шалаевских года состав команды поменялся полностью, причём ни по одному разу. А сохранившийся в ростере клуба Александр Пережогин, к сожалению, уже напоминает лишь клубный талисман, нежели лидера коллектива на льду.
Второе место
Пора в плей-офф В последние дни марта омские баскетболистки на мажорной ноте закончили выступление в регулярном первенстве и могут готовиться к плей-офф на позитивной волне. 30 и 31 марта в Омске «Нефтяник» принимал на своём паркете екатеринбургский «УГМК-Юниор» и победил в обеих играх. Первый матч закончился с комфортным счётом 84:68. второй — заставил понервничать зрителей, но всё равно остался за омичками 69:67.
В итоге подопечные Елены Лазуткиной смогли подняться на третье место в таблице высшей лиги «Б».
Матчи на вылет стартуют уже 10 апреля. Баскетболистки «Нефтяника» приучили зрителей, что в последние годы они заканчивают сезон «в медалях». Соперниками омичек в первом раунде станет команда «Динамо-Фарм» из Курска. Серия до 2 побед стартует 10 апреля в Курске, продолжится 13, и если понадобится, 14 апреля в Омске.
Первое место
Масштабные перестановки в руководстве «Авангарда» продолжаются. Так на прошлой неделе с поста председателя совета директоров клуба ушёл Александр Дыбаль, Его место занял ещё один ставленник ключевого спонсора клуба Александр Крылов. Таким образом, на вершине клубной иерархии произошло почти полное обновление. Крылов сменил Дыбаля на посту председателя совета директоров, Максим Сушинский заменил Владимира Шалаева в президентском кресле. Осталось не так много позиций в руководстве, которые возможно также будут обновлены новыми кадрами. В первую очередь интересует кандидатура Леонида Вайсфельда, как потенциального генменеджера или руководителя селекционной службы, и слухи о назначении главным тренером команды Ильи Воробъёва. Также говорят, что помощником главного тренера может стать ещё один известный омским зрителям специалист — экс-капитан «Авангарда» конца 90-х годов Равиль Якубов.
Если это назначение произойдёт, то получится, что из главной омской пятёрки начала нулевых годов только Дмитрий Затонский ещё никак не связан с омской командой (Рябыкин и Панов давно трудятся в тренерских штабах главной и молодёжной команд, Сушиснкий вот стал президентом «Авангарда»).
Любителей хоккея со стажем не может не смущать возможность прихода Вайсфельда в омскую команду. Причём речь не о его квалификации как руководителя. В Уфе, Екатеринбурге, и даже в Новокузнецке, он в разное время демонстрировал свою достаточно высокую квалификацию. Камнем преткновения могут стать непростые отношения «Авангарда» и Вайсфельда в прошлом, когда последний был судьёй матчей финальной серии омичей и магнитогорского «Металлурга». Читатели могут возразить, что это дела давно минувших дней и никакого отношения к новой реальности они не имеют, и окажутся скорее всего не правы. Если речь идёт о любой другой команде, то такие субъективные вещи не могли бы повлиять на события настоящего времени. Но мы говорим об «Авангарде», клубе, где все дела подчинены отнюдь не холодной логике и расчёту. В Омске вопрос былых обид и взаимоотношений значит очень много, так что шероховатостей трудно будет избежать.