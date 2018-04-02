Межсезонье как маленькая война. Рейтинг спортивных событий недели

Рутина. И только в омском «Авангарде» вновь готовятся к революционным изменениям. Клуб не даёт скучать своим болельщикам. Правда, в последние годы разговоров о «ястребах» в межсезонье гораздо больше, чем по ходу реального соревновательного периода. Но может быть новый менеджмент под руководством Максима Сушинского поможет омичам вернуть себе былую славу клуба — лидера и отказаться от статуса героя шуток и вечных курьёзов.

Пятое место

Эхо беды

Омский министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц потребовал провести дополнительные исследования спортивных объектов, принадлежащих его ведомству, на предмет пожарной безопасности. После трагедии в Кемерово такие проверки точно лишними не будут.

Помимо этого с детьми, посещающими спортивные секции, проведут профилактические беседы и специальные уроки безопасности. Необходимо, чтобы юные омичи хорошо разбирались в вопросах пожарной безопасности, и в случае возникновения ЧС, могли спастись.

«Я считаю, что не нужно ждать, когда назначат дату проверки надзорные органы. Уже сегодня необходимо предпринять все меры и еще раз своими силами проконтролировать готовность как наших объектов, так и сотрудников к ЧС. У нас есть учреждения как с малой, так и с большой вместимостью. Это места огромного скопления людей, в том числе и детей. На сегодняшний день в план проверки МЧС включены два учреждения — ФОК на Конева и ФОК на Дианова», — цитирует сайт областного минспорта слова Дмитрия Крикорьянца.

Четвёртое место

Ещё один «ЗаБег»

В календаре беговых мероприятий региона появились всероссийские соревнования «ЗаБег». Они пройдут 20 мая сразу в 14 городах России. И Омск впервые представлен в географии мероприятия.

Уникальность этого события заключается в том, что оно стартует одновременно во всех городах, несмотря на разницу часовых поясов. В программе забеги на три дистанции: полумарафонская в 21.1 км, 10.5 км и 5 км. Детям организаторы подготовили сверхмалую дистанцию — 2 км.

«ЗаБег» пройдёт в день традиционного весеннего полумарафона, который проводится в Омске все последние годы, только в этот раз соревноваться бегуны будут со спортсменами из 14 городов страны сразу. В итоге организаторы планируют выбрать беговую столицы России.

Полумарафон одновременно запланирован в 14 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Краснодаре, Омске, Уфе и Ярославле. Желающие принять участие в соревнованиях могут посетить сайт события.

Третье место

Контуры будущей команды

Несмотря на то, что официально хоккейный сезон КХЛ ещё не окончен, а значит вести переговоры с хоккеистами о переходе из клуба в клуб менеджеры команд не могут, контуры «Авангарда» следующего сезона уже прорисовываются. Как минимум стало понятно, кого хотят сохранить в коллективе, а кто оказался не нужен. В частности на минувшей неделе в клубе расторгли контракт с Николаем Лемтюговым, который в прошлом году не только пережил серьёзную травму, но и вообще не впечатлял своей игрой. Зато продлили соглашения с ведущими защитниками Виталием Меньшиковым Максимом Чудиновым . Продолжит сотрудничать «Авангард» и с молодым оборонцем Максимом Назаркиным, неплохо зарекомендовавшим себя в концовке сезона. Судя по сообщениям из клуба, в команде планируют сохранить и ведущее звено Семёнов-Михеев-Кошелев. Вокруг последних, вероятнее всего, и будет строиться команда будущего. Что радует: в Омске исторически в самые триумфальные периоды всегда было звено лидеров, которое могло вести за собой остальных. В последние годы такого сочетания на постоянной основе не было. Как впрочем не было и постоянного костяка команды. Шутка ли: за 4 шалаевских года состав команды поменялся полностью, причём ни по одному разу. А сохранившийся в ростере клуба Александр Пережогин , к сожалению, уже напоминает лишь клубный талисман, нежели лидера коллектива на льду.

Второе место

Пора в плей-офф В последние дни марта омские баскетболистки на мажорной ноте закончили выступление в регулярном первенстве и могут готовиться к плей-офф на позитивной волне. 30 и 31 марта в Омске «Нефтяник» принимал на своём паркете екатеринбургский «УГМК-Юниор» и победил в обеих играх. Первый матч закончился с комфортным счётом 84:68. второй — заставил понервничать зрителей, но всё равно остался за омичками 69:67.

В итоге подопечные Елены Лазуткиной смогли подняться на третье место в таблице высшей лиги «Б».

Матчи на вылет стартуют уже 10 апреля. Баскетболистки «Нефтяника» приучили зрителей, что в последние годы они заканчивают сезон «в медалях». Соперниками омичек в первом раунде станет команда «Динамо-Фарм» из Курска. Серия до 2 побед стартует 10 апреля в Курске, продолжится 13, и если понадобится, 14 апреля в Омске.

Первое место

Масштабные перестановки в руководстве «Авангарда» продолжаются. Так на прошлой неделе с поста председателя совета директоров клуба ушёл Александр Дыбаль , Его место занял ещё один ставленник ключевого спонсора клуба Александр Крылов . Таким образом, на вершине клубной иерархии произошло почти полное обновление. Крылов сменил Дыбаля на посту председателя совета директоров, Максим Сушинский заменил Владимира Шалаева в президентском кресле. Осталось не так много позиций в руководстве, которые возможно также будут обновлены новыми кадрами. В первую очередь интересует кандидатура Леонида Вайсфельда, как потенциального генменеджера или руководителя селекционной службы, и слухи о назначении главным тренером команды Ильи Воробъёва. Также говорят, что помощником главного тренера может стать ещё один известный омским зрителям специалист — экс-капитан «Авангарда» конца 90-х годов Равиль Якубов.

Если это назначение произойдёт, то получится, что из главной омской пятёрки начала нулевых годов только Дмитрий Затонский ещё никак не связан с омской командой (Рябыкин и Панов давно трудятся в тренерских штабах главной и молодёжной команд, Сушиснкий вот стал президентом «Авангарда»).

Любителей хоккея со стажем не может не смущать возможность прихода Вайсфельда в омскую команду. Причём речь не о его квалификации как руководителя. В Уфе, Екатеринбурге, и даже в Новокузнецке, он в разное время демонстрировал свою достаточно высокую квалификацию. Камнем преткновения могут стать непростые отношения «Авангарда» и Вайсфельда в прошлом, когда последний был судьёй матчей финальной серии омичей и магнитогорского «Металлурга». Читатели могут возразить, что это дела давно минувших дней и никакого отношения к новой реальности они не имеют, и окажутся скорее всего не правы. Если речь идёт о любой другой команде, то такие субъективные вещи не могли бы повлиять на события настоящего времени. Но мы говорим об «Авангарде», клубе, где все дела подчинены отнюдь не холодной логике и расчёту. В Омске вопрос былых обид и взаимоотношений значит очень много, так что шероховатостей трудно будет избежать.