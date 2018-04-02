Около 279 млн рублей получит на подготовку к ЧМ-2018 Ростовская область

Около 279 млн рублей из федерального бюджета на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Ростовская область.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, выделяемые региону деньги пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений, необходимых для подготовки и проведения чемпионата.

Всего на эти цели между 10 субъектами РФ распределено 2,563 млрд рублей.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу в первый раз пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля пройдут пять игр мундиаля.