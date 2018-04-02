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Около 279 млн рублей получит на подготовку к ЧМ-2018 Ростовская область
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Около 279 млн рублей получит на подготовку к ЧМ-2018 Ростовская область 

АиФ Ростов 46 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Около 279 млн рублей из федерального бюджета на мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Ростовская область.
Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, выделяемые региону деньги пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений, необходимых для подготовки и проведения чемпионата.
Всего на эти цели между 10 субъектами РФ распределено 2,563 млрд рублей.
Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу в первый раз пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля пройдут пять игр мундиаля.
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