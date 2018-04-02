Известный комментатор CS:GO опозорился на стриме

В субботу 31 марта Мэттью Sadokist Триветт, крайне популярный ведущий\комментатор CS:GO родом из Канады, опозорился в прямом эфире. Празднуя свой день рождения, он зачем-то запустил стрим, будучи пьяным, и рассказал Интернету то, о чем теперь жалеет. Sadokist выругался в адрес кого-то словом «ниггер», а также пожелал самоубиться видному члену сообщества Counter-Strike:GO.

Sadokist призвал фанатов задавать вопросы, желая ответить на них в прямом эфире. Но алкоголь развязал мужчине язык, поэтому Мэттью обозвал кого-то «ниггером», а позже переключился на ненавистного ему человека. Триветт ранее конфликтовал с видным членом сообщества под никнеймом DonHaci, а в злополучный день посоветовал ему покончить с собой. «Затяни ремень у себя на шее и прыгни с обрыва, будучи привязанным», — выругался Sadokist.

Поведение знаменитости всколыхнуло западное киберспортивное сообщество, где за одно лишь N-слово можно поплатиться карьерой. Но пока что канадец лишился только Twitch-канала, за нарушение кодекса площадки: документ запрещает проявление расовой и любой ненависти, а также нападки и любые рейды на отдельных пользователей.

Сегодня, 2 апреля, Мэттью опубликовал гигантское послание в Facebook, где извинился за свои действия. «Я не одобряю подобное, поэтому не узнаю сам себя», объяснил ведущий, указав, что не использует ругань и язык вражды, чтобы унизить кого-либо. Даже если ненавидит этого человека и то, что тот делает. Хотя его мнение о DonHaci не изменилось, Триветт признает, что выбрал совершенно не те слова и «перешел границы».

Мужчина не знает, как скандал скажется не его карьере. Те работодатели, что связались с ним, пока не отказываются сотрудничать и дали Мэттью справиться со скандалом. Но канадец не отрицает, что кто-то из нанимателей отвернется от него. В этом случае ведущий не станет оспаривать наказание. А, прямо сейчас, он решил не вести трансляции ESL Pro League, популярного онлайн-турнира по CS:GO. Канадец самолично уходит на неделю, но не исключает, что может покинуть эфиры не более долгий срок.