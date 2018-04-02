Масалитин: «Может, Дзюба назвал Манчини тренеришкой» 

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о переходе форварда Артёма Дзюбы в тульский «Арсенал» на правах аренды.
"До нас же доносятся слухи о том, какой атмосфере в команде способствовал Дзюба. Карпин, кстати, об этом тоже говорил. Забивает Артём и пусть забивает за «Арсенал», слава богу. Но, наверное, когда не играл в "Зените", что-то происходило ещё в раздевалке. Мы же слышали о Дзюбе разное, может, он того же Манчини тоже тренеришкой назвал, как в своё время Эмери, кто его знает. Может, был какой-то негатив от Артёма — мы можем только предполагать", — сказал Масалитин.
Отметим, что после переезда в Тулу 29-летний нападающий отметился 4 голами в РФПЛ.