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Масалитин: «Может, Дзюба сменил клуб из-за того, что назвал Манчини „тренеришкой“
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Масалитин: «Может, Дзюба сменил клуб из-за того, что назвал Манчини „тренеришкой“ 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Валерий Масалитин высказал мнение, по какой причине нападающий Артём Дзюба не смог сработаться с главным тренером "Зенита" Роберто Манчини.
Сейчас футболист выступает за тульский «Арсенал» на правах аренды.
"До нас же доносятся слухи о том, какой атмосфере в команде способствовал Дзюба. Карпин, кстати, об этом тоже говорил. Забивает Артём и пусть забивает за «Арсенал», слава богу. Но, наверное, когда не играл в «Зените», что-то происходило ещё в раздевалке. Мы же слышали о Дзюбе разное, может, он того же Манчини тоже тренеришкой назвал, как в свое время Эмери, кто его знает. Может, был какой-то негатив от Дзюбы — мы можем только предполагать", — сказал он.
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