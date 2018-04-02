Масалитин: «Может, Дзюба сменил клуб из-за того, что назвал Манчини „тренеришкой“

Сейчас футболист выступает за тульский «Арсенал» на правах аренды.

"До нас же доносятся слухи о том, какой атмосфере в команде способствовал Дзюба. Карпин, кстати, об этом тоже говорил. Забивает Артём и пусть забивает за «Арсенал», слава богу. Но, наверное, когда не играл в «Зените», что-то происходило ещё в раздевалке. Мы же слышали о Дзюбе разное, может, он того же Манчини тоже тренеришкой назвал, как в свое время Эмери, кто его знает. Может, был какой-то негатив от Дзюбы — мы можем только предполагать", — сказал он.