Fight Nights будет проводить бои, несмотря на арест совладельца компании

Генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights Global (FNG) Камил Гаджиев сказал, что арест совладельца организации Зиявудина Магомедова не скажется на проведении турниров. Бизнесмену принадлежит 51 процент акций промоушена, его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей.

— Некорректно говорить, что мы лишились инвестора, правильнее говорить, что мы лишились в своей команде человека, который любит единоборства и разбирается в них, — цитирует ТАСС Гаджиева. — Компетенция зачастую бывает важнее денег. Уверен, что эта потеря временная, и надеюсь, что скоро мы снова будем работать в одной команде. У меня нет сейчас возможности обсуждать с Зиявудином Магомедовым ближайшие планы компании, но уверен, что он бы мне сказал, что компания не должна снижать обороты ни в коем случае.

Потому что это детище, в которое мы вложили очень много сил, средств, которое популярно. Нельзя не только останавливаться, но даже притормаживать на шаг. С компанией ничего не произошло, мы придерживаемся графика. Все события FNG, запланированные на 2018 год, вы увидите.