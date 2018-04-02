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В Волгограде состоится фестиваль экстремальных видов спорта
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В Волгограде состоится фестиваль экстремальных видов спорта 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцев приглашают 7 апреля на Фестиваль экстремальных видов спорта Adrenalin Battle, который будет приурочен ко Всемирному дню здоровья.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в программе мероприятия запланированы прыжки на батуте, спортивная акробатика, паркур, трикинг. Главным организатором мероприятия выступает региональное отделение общероссийской общественной организации «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России». К участию в фестивале допускаются все желающие.
По словам организаторов, проведение фестиваля способствует популяризации развивающих видов спорта, а также привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой и подготовке спортивного резерва.
Мероприятие пройдет на базе ВГАФКа в 13:00. Заявки на участие в фестивале принимаются в ВРОО КЭВС «Адреналин» на электронную почту vladiacro@nextmail.ru. Контактные телефоны 89199819871 и 89889729742.
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