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Модернизация Петербургских вокзалов закончится к 14 июня
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Модернизация Петербургских вокзалов закончится к 14 июня 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В текущем году Правительство Петербурга совместно с ОАО «РЖД» приступило к реставрации вокзальных комплексов, оснащению системами контроля и доступа, видеонаблюдения. В том числе вокзалы будут оснащены всеми удобствами для беспрепятственного передвижения инвалидов.
В 2018 году компания закупит и установит на вокзалах городов-участниц Чемпионата 136 стационарных металлообнаружителей, 129 рентгеновских установок, 75 комплексов радиационного контроля и 73 аппарата для обнаружения паров и следов вредных веществ.
12 новых досмотровых павильонов появятся на вокзалах: Саранск, Екатеринбург, Московский (Санкт-Петербург), Ладожский (Санкт-Петербург), Белорусский (Москва), Ростов-Главный, Волгоград-1 и Самара. Общая стоимость строительства составила более 1 млрд рублей.
Все работы планируется закончить к началу чемпионата мира в России 14 июня.
К Чемпионату мира по футболу более 3 тыс. сотрудников 31 железнодорожного вокзала пройдут дополнительную подготовку по обеспечению безопасности, международному протоколу и обучению иностранному языку, сообщают в ОАО «РЖД». Специальную подготовку по работе с досмотровым оборудованием пройдут инспекторы входного контроля. В целях повышения безопасности во время международного мероприятия, компания дополнительно наняла 1 132 специалиста, которые будут дежурить на входных группах вокзалов, в частности, применяя методы визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей.
С ноября минувшего года начальники вокзальных комплексов городов-участников Чемпионата мира по футболу проходят стажировку на вокзалах Франции и Испании для обмена опытом организации работы во время Чемпионата Европы по футболу 2016 и других крупных спортивных мероприятий. Персонал российских вокзалов также проходит тренинг Всероссийского общества инвалидов, в рамках которого сотрудников обучат особенностям работы с маломобильными группами населения.
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