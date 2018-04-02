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На Юго-Западе Москвы проведен турнир роботов
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На Юго-Западе Москвы проведен турнир роботов 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Во Дворце пионеров на Воробьевых горах состоялся Московский молодежный робототехнический турнир. Юные инженеры, изобретатели и конструкторы состязались в умении своих «детищ» хитроумно обходить опасности.
Мероприятие проводилось в рамках городского открытого инновационного научно-образовательного фестиваля «Технологический старт» при поддержке городского проекта «Школа новых технологий» и центров технологической поддержки образования столичных вузов. Турнир проходил в четырех номинациях: «Сумо. Маневрирование», «Управляемый робофутбол», «Траектория-профи» и «Биатлон». Параллельно для участников первенства были организованы встречи с ведущими отечественными специалистами в области робототехники, механотроники, интеллектуальных систем.
Одна из команд ЮЗАО под названием «Пельмешки» завоевала чемпионское звание сразу в двух дисциплинах: их роботы победили в борьбе сумо и в футболе. А руководитель кружка Марина Золотарева отметила в своих воспитанниках особую страсть к инженерной работе и креативность мышления. Парни сами придумывают ноу-хау, внедряют в своих механических бойцов новые технологии. Один из ребят, Павел, убежден, что спортивные роботы — лишь игра и дополнительное увлечение. Но в будущем молодой человек мечтает сконструировать настоящего киберпомощника, который сможет покорять далекие планеты или спасать жизни.
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