В Самаре закрылся чайный клуб «Чайковский»

Об этом посетителей и друзей клуба предупредили накануне в соцсетях. О причинах прекращения работы не сообщается, до последнего в «Чайковском» проходили концерты и лекции. Но в последние годы клуб не был так популярен, как вскоре после открытия. Через соцсети неоднократно искали людей в творческую команду для развития места.

Еще в 2015 г. подвальное помещение площадью 340 кв. м было выставлено на продажу за 13,5 млн рублей. Теперь на интернет-площадках можно найти объявления о продаже «Чайковского» за 8,5 миллионов.