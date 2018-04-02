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В Самаре закрылся чайный клуб «Чайковский»
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В Самаре закрылся чайный клуб «Чайковский» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Об этом посетителей и друзей клуба предупредили накануне в соцсетях. О причинах прекращения работы не сообщается, до последнего в «Чайковском» проходили концерты и лекции. Но в последние годы клуб не был так популярен, как вскоре после открытия. Через соцсети неоднократно искали людей в творческую команду для развития места.
Еще в 2015 г. подвальное помещение площадью 340 кв. м было выставлено на продажу за 13,5 млн рублей. Теперь на интернет-площадках можно найти объявления о продаже «Чайковского» за 8,5 миллионов.
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