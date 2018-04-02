Ещё
Студия CD Projekt RED объявила о наличии вакансии к себе в штат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студия CD Projekt RED объявила о наличии вакансии к себе в штат 

GameGuru 2 часа назад
CD Projekt RED ищет кандидата на должность дизайнера игровой среды. Идеальным работником должна быть собака, выискивающая пропавшие строчки кода, выкапывающая баги, вынюхивающая сюжетные дыры. Если специалист справится с поставленными задачами в жестких условиях сурового игропрома, то он хороший мальчик.
As a Designer of Game Environments working in CD PROJEKT RED you’ll be responsible for digging up bugs, fetching missing code and sniffing up plot holes. Sounds good? Apply now!Details: https://t.co/ssf9RcQxt8 pic.twitter.com/mCt1o863Wd
— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 1 апреля 2018 г.
Также, стоит обратить внимание на перечень требований от соискателя:
Более одного года опыта успешного понимания человеческой психологии;Изменение геометрии бытовых предметов (вероятно, путем надкусываний);Стремление познать собственный хвост;Опыт работы на двух ногах приветствуется.
Если среди ваших знакомых или друзей найдутся идеальные кандидаты на пост дизайнера в студию, пускай переходят по ссылке и отправляют свое резюме.
GameGuru: последние новости
Что такое Cyberpunk 2077 В турнире по PUBG запустят 17 трансляций одновременно Подписчиков Twitch Prime пустят в TERA раньше всех
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети5
Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
Побитый Поветкиным боксер готов повторить бой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение