Студия CD Projekt RED объявила о наличии вакансии к себе в штат

CD Projekt RED ищет кандидата на должность дизайнера игровой среды. Идеальным работником должна быть собака, выискивающая пропавшие строчки кода, выкапывающая баги, вынюхивающая сюжетные дыры. Если специалист справится с поставленными задачами в жестких условиях сурового игропрома, то он хороший мальчик.

As a Designer of Game Environments working in CD PROJEKT RED you’ll be responsible for digging up bugs, fetching missing code and sniffing up plot holes. Sounds good? Apply now!Details: https://t.co/ssf9RcQxt8 pic.twitter.com/mCt1o863Wd

Также, стоит обратить внимание на перечень требований от соискателя:

Более одного года опыта успешного понимания человеческой психологии;Изменение геометрии бытовых предметов (вероятно, путем надкусываний);Стремление познать собственный хвост;Опыт работы на двух ногах приветствуется.

Если среди ваших знакомых или друзей найдутся идеальные кандидаты на пост дизайнера в студию, пускай переходят по ссылке и отправляют свое резюме.