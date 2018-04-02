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Не читал, но осуждаю
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Не читал, но осуждаю 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Не стоит удивляться, что моя недавняя статья в немецкой газете «Франкфуртер аллемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung), призывающая к политическому бойкоту предстоящего Чемпионата мира по футболу, вызвала истерическую реакцию российских пропагандистов. Но, видимо, учитывая значимость проблемы, на этот раз к пещерному вою интернет-троллей присоединил свой звонкий голос депутат Госдумы, экс-чемпион мира по шахматам — Анатолий Карпов.
Карпов давно стал ярым апологетом путинского режима, готовым поддерживать и оправдывать все преступления российского диктатора: от аннексии Крыма, до отравления за рубежом, с использованием химического оружия, неугодных российских граждан. Однако в данном случае праведный гнев путиноидов стал отражением алгоритма советской лояльности «не читал, но осуждаю».
В отличие от хоккеистов, фигуристов, гимнастов и прочих борцов, заполонивших законодательные органы марионеточного путинского парламента, чемпиону мира по шахматам не мешало бы сначала ознакомиться с текстом статьи перед тем, как обрушиться с верноподданнической критикой на своего давнего соперника. Заголовок статьи прямо указывает на политический бойкот — бойкот диктатора, традиционно стремящегося извлечь политическую выгоду из международного события, а не самого соревнования.
Более того, в статье черным по белому написано о нежелательности наказания спортсменов, потративших годы тренировок для подготовки к самому важному соревнованию в их карьере, за политическую близорукость лидеров демократических стран, долгое время игнорировавших чудовищную коррупцию в международных спортивных организациях, которую активно используют в своих целях диктаторы всех мастей. И не надо искать козни заграницы в возможном срыве организации чемпионата — такое фиаско, если оно произойдет, явится прямым следствием бесконтрольной деятельности проворовавшихся путинских чиновников и обнаглевших олигархов, рассматривающих Чемпионат мира по футболу как очередной способ поживиться деньгами из государственной казны.
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