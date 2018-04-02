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В Волгограде прошел фестиваль аэродизайна
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В Волгограде прошел фестиваль аэродизайна 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фестиваль аэродизайна прошел в Ворошиловском торговом центре Волгограда 1 апреля.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в мероприятии приняло участие пять команд, состоявших из участников, приехавших из Волгограда, Ростова-на-Дону, Нальчика, Краснодара, Таганрога и Волжского. Местные жители могли посмотреть необычные композиции из воздушных шаров и проголосовать за понравившиеся.
Отметим, что первое место заняла команда из Ростова-на-Дону «Матрешки» с композицией с Горилой и папуасами. Второе место досталось команде «Пинии Бум» из Нальчика, Краснодара и Таганрога с композицией «Маугли». Третье место взяла команда «Радуга чудес» из Волгограда с композицией «Тигр».
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