В Волгограде прошел фестиваль аэродизайна

Фестиваль аэродизайна прошел в Ворошиловском торговом центре Волгограда 1 апреля.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в мероприятии приняло участие пять команд, состоявших из участников, приехавших из Волгограда, Ростова-на-Дону, Нальчика, Краснодара, Таганрога и Волжского. Местные жители могли посмотреть необычные композиции из воздушных шаров и проголосовать за понравившиеся.

Отметим, что первое место заняла команда из Ростова-на-Дону «Матрешки» с композицией с Горилой и папуасами. Второе место досталось команде «Пинии Бум» из Нальчика, Краснодара и Таганрога с композицией «Маугли». Третье место взяла команда «Радуга чудес» из Волгограда с композицией «Тигр».