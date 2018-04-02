В Кыргызстане пресечен международный канал поставок синтетических наркотиков из Европы в ЦА

Бишкек, 2 апреля / Синьхуа / — В Кыргызстане пресечен международный канал поставок синтетических наркотиков из Европы в страны Центральной Азии. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности республики.

"28 марта 2018 года спецслужбы страны в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению международного канала перевозок наркотических средств из Европы в страны Центральной Азии, при сбыте на территории г. Бишкек и Чуйской области крупной партии сильнодействующего синтетического вещества «Альфа-ПВП», с поличным задержаны организаторы преступной группировки", — говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъята партия данного сильнодействующего синтетического вещества, которое производится преимущественно в лабораториях в Юго-Восточной Азии. После употребления вызывает крайне неадекватную агрессию. —0—