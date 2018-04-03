Майкл Оуэн: «Бавария» не повторит ошибок «МЮ» в игре Лиги чемпионов с «Севильей»

Бывший форвард « Манчестер Юнайтед Майкл Оуэн дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «Бавария», который состоится сегодня, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Ставки: тотал больше 2,5 мячей за 1.60, победа «Баварии» и обе забьют за 2.80.

««Севилья» едва не победила «Барселону» в Примере в минувшие выходные, и я не верю в поражение «Баварии» несмотря на то, что мюнхенцы были выбиты из Лиги чемпионов испанскими клубами в каждом из последних четырех сезонов. Наверняка андалусийцы подсядут после такой энергозатратной игры.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом раунде потерял концентрацию и был за это наказан, но не ожидайте, что «Бавария» совершит ту же ошибку. Думаю, матч будет ярким и результативным, но гости все же победят», — сказал Оуэн.